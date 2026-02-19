Muere un trabajador, al que le quedaba un mes para jubilarse, tras sufrir un accidente laboral en la obra en Ballobar, Huesca

Muere un trabajador en las labores de montaje de las luces de una falla en Burjassot

Un trabajador del sector de la construcción, al que sólo le faltaba un mes para jubilarse, ha fallecido este miércoles en el municipio oscense de Ballobar tras quedar atrapado en una máquina telescópica.

Así lo han asegurado los sindicatos CCOO y UGT, que han convocado una concentración este viernes para denunciar la falta de medidas preventivas y exigir más control en materia de seguridad laboral, y lo han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón. Este es el primer fallecido en accidente laboral de 2026 en la Comunidad.

El siniestro sucedió en torno a las 15:00 horas en una explotación ganadera de esta localidad del Bajo Cinca, donde su empresa ejecutaba labores de albañilería subcontratadas. El trabajador fue trasladado al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde falleció poco después como consecuencia de las graves heridas.

Los sindicatos han llamado a la ciudadanía y a los trabajadores a participar en este acto de "protesta y memoria" para reclamar entornos laborales seguros y evitar "nuevas tragedias".

Hace una semana hubo otro accidente laboral

Un trabajador ha fallecido en un accidente laboral durante las labores de montaje de la iluminación de una falla en Burjassot (Valencia). El suceso ha ocurrido este jueves cuando el operario de la empresa de montaje ha sufrido un grave accidente mientras se encontraba colocando la iluminación de la falla María Ros-Santo Tomás de la citada localidad, ha informado la comisión fallera en redes sociales.

Como consecuencia del accidente el trabajador ha fallecido, han señalado las mismas fuentes, que han expresado su "más profundo pésame" por esta muerte.