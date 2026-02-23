Condenado a ocho años de carcel el autor confeso del 'Crimen de Halloween' de Murcia

En las conclusiones provisionales, el fiscal pedía 18 años de cárcel

La audiencia provincial de Murcia ha condenado a 8 años de prisión a Pedro A.B., autor confeso del 'Crimen de Halloween', como se le conoce al haber sucedido la noche del 31 de octubre de 2023, víspera de Todos los Santos, en un bar de la pedanía murciana de Santa Cruz.

La sentencia de la condena

Se le condena como autor de un delito de homicidio, ya que el veredicto no lo consideró autor del asesinato que le atribuían las acusaciones particulares y la fiscalía.

El relato de hechos probados de la resolución señala que el navajazo que acabó con la vida de la víctima, otro cliente del bar, se produjo en el transcurso de una discusión que Pedro A.B. y un amigo que le acompañaba mantuvieron con él, al considerar inapropiado un comentario que hizo sobre la camarera del local donde ocurrieron los hechos.

Pero los miembros del jurado popular entendieron que el ataque no fue alevoso, con lo que descartaron la comisión del asesinato.

La sentencia, en aplicación del veredicto, aprecia las atenuantes de trastorno mental y reparación del daño e incluye una indemnización de 235.000 euros para cada una de las dos hijas de la víctima, otros 25.000 para la madre e igual cantidad para cada una de las dos hermanas del fallecido.

En la primera sesión de la vista oral el procesado reconoció los hechos, aunque dijo que siempre había sido una persona muy pacífica y que no se explicaba como había podido cometer un hecho de esa naturaleza.

En las conclusiones provisionales, el fiscal pedía 18 años de cárcel y las dos acusaciones particulares, que representan a familiares de la víctima, 20 por el asesinato, mientras que la defensa pidió siete años y medio por homicidio.