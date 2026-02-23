Las autoridades galas han movilizado un helicóptero para confirmar el hallazgo y han requerido la colaboración de la Guardia Civil

Efectivos de rescate han recuperado este lunes en aguas francesas, en la fronteriza bahía de Txingudi, el cuerpo de un varón que podría ser el del hombre que saltó al río Bidasoa tras presuntamente participar en un robo el pasado día 15 en Irun (Gipuzkoa), informa la Guardia Civil. Según publica el instituto armado en sus redes sociales, un ciudadano ha alertado esta mañana a la Gendarmería de la existencia de un cuerpo flotando en aguas francesas.

Las autoridades galas han movilizado un helicóptero para confirmar el hallazgo, tras lo que han requerido el apoyo de una patrullera y de una lancha semirrigida de la Guardia Civil que, junto a otras dos embarcaciones de la Gendarmería, han participado en las labores de recuperación del cuerpo frente a la playa de Hendaya (Francia), a cuyo puerto ha sido conducido el cadáver para iniciar las correspondientes tareas de identificación.

La pista del varón desaparecido el pasado día 15 se perdió después de que saltara al río Bidasoa tras ser sorprendido por agentes de la Ertzaintza mientras presuntamente participaba en un robo en una estación de servicio de la localidad fronteriza de Irun (Gipuzkoa) junto a otro individuo.

En aquel momento se activaron los recursos de emergencias que iniciaron una búsqueda en la que durante varios días participaron sin éxito efectivos de la Ertzaintza, la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, los bomberos, la Cruz Roja y el servicio de Protección Ciudadana de Irun, así como distintos recursos franceses. El otro implicado en los hechos, de 31 años, fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.