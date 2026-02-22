Un montañero de 63 años ha muerto tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de La Bola del Mundo

El montañero ha sufrido una caída por una ladera de la montaña y se ha golpeado finalmente contra un árbol

Compartir







SegoviaUn montañero de 63 años ha fallecido este domingo tras sufrir una caída en la vertiente segoviana de la montaña La Bola del Mundo, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León.ç

PUEDE INTERESARTE Un alud sorprende a cuatro montañeros en Huesca

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 8.56 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para el varón, quien había sufrido una caída por una ladera en las inmediaciones de la mencionada montaña y se había golpeado finalmente contra un árbol.

El rescate

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

PUEDE INTERESARTE Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en el Valle de Bielsa

El 112 también ha contactado con la Guardia Civil y Bomeros de la Diputación de Segovia, así como con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente para concretar la ubicación de la víctima, en una zona escarpada y de difícil acceso a unos 200 metros de la carretera SG-615.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba el herido, el helicóptero ha realizado una maniobra de apoyo de patín para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate que finalmente ha accedido al varón.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Así, se ha procedido a su extracción por la rescatadora enfermera hasta un helicóptero de Emergencias Sanitarias que se hallaba aterrizado en las inmediaciones. El equipo médico ha continuado con la atención al paciente si bien este ha fallecido finalmente. La Guardia Civil se encarga del procedimiento judicial.