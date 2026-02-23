La mujer acababa de comprar el bollo en un supermercado cercano y lo iba comiendo mientras caminaba

La víctima era una persona muy conocida en el pueblo

Compartir







MallorcaUna mujer de 60 años fallecía este pasado sábado al mediodía en plena vía pública tras atragantarse mientras comía una ensaimada en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. El suceso ocurrió en una calle céntrica de la localidad y ha provocado una fuerte conmoción entre los vecinos, ya que la víctima era una persona muy conocida en el pueblo, según informa Diario de Mallorca.

De acuerdo con la información publicada en el citado medio, la mujer acababa de comprar el bollo en un supermercado cercano y lo iba comiendo mientras caminaba cuando comenzó a asfixiarse y a no poder respirar. En ese momento, un joven que pasaba por la zona, estudiante de enfermería, se detuvo para ayudarla y logró extraerle parte del alimento que tenía en la boca.

La mujer no consiguió recuperar la respiración

Pese a esta primera intervención, la mujer no consiguió recuperar la respiración. Minutos después llegaron dos ambulancias, cuyos equipos sanitarios intentaron reanimarla durante varios minutos, sin éxito. Finalmente, se confirmó su fallecimiento en el mismo lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias. La investigación permanece a la espera del resultado de la autopsia, que será la que determine con exactitud la causa de la muerte.