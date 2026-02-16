Logo de telecincotelecinco
Fallece una interna de 35 años en Telde, tras atragantarse con una albóndiga en un centro de discapacidad

Centro Ocupacional Telde. Ayuntamiento de Telde
Una mujer de 35 años, residente en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de San José de Las Longueras, en el municipio de Telde, perdió la vida en la noche del domingo tras sufrir un grave episodio de asfixia.

De acuerdo con lo que han contado en 'Canarias7', la usuaria seguía una pauta alimentaria de dieta blanda. Sin embargo, en un momento dado accedió a la habitación de otra interna y tomó una albóndiga, que ingirió y que acabó bloqueándole las vías respiratorias.

Los trabajadores del centro intervinieron de inmediato e intentaron practicar maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos, recabaron el testimonio del personal presente y han iniciado diligencias para determinar con precisión cómo se produjo el suceso y si existió algún tipo de responsabilidad o fallo en los protocolos de control.

