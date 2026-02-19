Ángel Rubinos, Diego Santomé y César González llevan entre 35 y 42 años en el cuerpo y este ha sido "su servicio más satisfactorio".

Declara como investigada una trabajadora de la guardería de Algemesí cerrada por maltrato

Compartir







Noelia y su marido, José Manuel, se encontraban en casa, que está próxima a la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, junto a sus tres hijos, de 16, 13 y 2 años de edad. Alrededor de las tres del mediodía el menor de ellos, Bruno, que estaba durmiendo, comenzó a convulsionar. "Se despertó haciendo gestos extraños, convulsionó y se empezó a asfixiar", cuenta la madre. El padre intentó hacerle los primeros auxilios pero no daban resultado.

Se empezó a poner azul y ante la tardanza de los servicios de emergencia los padres tomaran una decisión:; acudir a la Guardia Civil. Con ese gesto salvaron su vida. La maniobra de primeros auxilios que le practicaron fue efectiva. Bruno volvió a respirar y recuperó la consciencia.

PUEDE INTERESARTE El complicado rescate a una madre y sus hijas que quedaron atrapadas con su coche en una zona pantanosa de Jerez

"Es el servicio más satisfactorio de nuestras vidas"

Ángel Rubinos, Diego Santomé y César González llevan entre 35 y 42 años en el cuerpo y coinciden en que salvarle la vida al menor ha sido "el servicio más satisfactorio de sus vidas", según relatan a El Progreso. Los padres reconocen que los agentes lograron salvar su vida, porque temieron que hubiera sido víctima de un ictus o que pudiera estar sufriendo síntomas de una muerte súbita. El menor se encontraba "inconsciente y no respiraba", pero todo se debió a un atragantamiento.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo señalan que llevan varios años formando a sus agentes en técnicas de primeros auxilios y soporte vital básico, así como en el uso de desfibriladores.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía las siguientes recomendaciones básicas ante un posible atragantamiento de un menor: