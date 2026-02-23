Redacción Euskadi 23 FEB 2026 - 13:17h.

Kerman de 31 años cayó muerto tras recibir un golpe en la cara de uno de los porteros de la antigua sala Mítika

La familia de Kerman recurre al Supremo para hacer justicia al joven vitoriano, a punto de cumplirse un año del crimen

Vitoria-GasteizKerman Villate, de 31 años había salido a disfrutar de una noche de fiesta con sus amigos, en su ciudad, Vitoria. Sin embargo, la noche acabó con la muerte violenta del joven a manos de un portero de la antigua sala Mitika, que le propinó un golpe en la cara.

Ocurrió la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, hace ahora justo un año. 365 días sin Kerman, pero con una familia que no ceja en su lucha porque se haga justicia y una ciudad que no olvida, los carteles con el rostro serigrafiado del vitoriano cuelgan de ventanas y balcones en una advertencia silenciosa de que aquí nadie le olvida. Mientras el proceso judicial sigue su curso, el padre y la madre de Kerman siguen gritando alto y claro que “no fue un accidente, sino un asesinato”.

El mazazo emocional que supuso para la ciudad la muerte violenta de Kerman, vapuleó también a las propias instituciones vascas. Así, el Gobierno vasco ha propuesto endurecer los controles sobre las personas que vigilan los accesos a los locales de ocio nocturnos y que, a través de la modificación de la Ley de Juegos y Espectáculos se pueda suspender "inmediatamente" de forma cautelar al personal de admisión que haya cometido una infracción o ilícito penal.

Los allegados de la víctima quieren que el juicio se celebre por "homicidio o asesinato" y se niegan a que se celebre un juicio rápido y sin jurado popular, tal y como decidió la Audiencia Provincial de Álava que, en contra de la opinión del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, aceptó el pasado noviembre los recursos del Ministerio Fiscal y de la defensa, rebajando provisionalmente la tipificación a homicidio imprudente y permitiendo la excarcelación del acusado con una fianza de 6.000 euros.

El entorno de la víctima no quiere ni oír hablar de que el acusado no tenía intención de matar cuando le golpeó a Kerman en la cara. De ahí que este pasado mes de enero, presentaran un recurso ante el Tribunal Supremo al auto de la justicia alavesa, al considerar que “reduce la gravedad de los hechos” y les niega el derecho a un juicio pleno.

El crimen

Los hechos ocurrieron poco antes de las cinco de la madrugada del 22 al 23 de febrero de 2025, cuando el joven de 31 años moría en la entrada de una discoteca del centro de la capital alavesa. Un aviso al teléfono 112 de SOS-Deiak informaba que un hombre se había caído al suelo junto a la entrada de la antigua sala Mitika de Vitoria. La persona se encontraba inconsciente. Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Ertzaintza y un recurso sanitario. A pesar de los intentos por reanimar a la víctima, finalmente no fue posible su recuperación y falleció en el lugar del suceso.

La Ertzaintza detuvo a uno de los porteros del local por haberle propinado un golpe en la cara a la víctima que se golpeó la cabeza tras caer al suelo y entró en parada cardiorrespiratoria. Tras ser detenido se decretó su ingreso en prisión provisional hasta que el pasado noviembre, tras ocho meses en la cárcel, el agresor fue puesto en libertad tras abonar 6.000 euros de fianza.