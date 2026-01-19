Maitena Berrueco 19 ENE 2026 - 13:32h.

Recurren la decisión de la justicia alavesa de celebrar un juicio rápido y sin jurado popular

La autopsia revela que la maestra asesinada en Rafelcofer fue estrangulada mientras le asestaban 38 puñaladas

Compartir







Vitoria-GasteizA poco más de un mes para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Kerman Villate, el joven vitoriano de 31 años que falleció a manos de un portero de la discoteca Mitika de la capital alavesa en febrero de 2025, su familia no ceja en su empeño de que se haga justicia y para ello, han recurrido al Tribunal Supremo el auto de la Audiencia Provincial de Álava, al considerar que “reduce la gravedad de los hechos” y les niega el derecho a un juicio pleno.

Los allegados de la víctima quieren que el juicio se celebre por "homicidio o asesinato". En este sentido, sienten que la decisión de la Audiencia alavesa de dejar en libertad al portero de la discoteca Mitika, acusado de propinar el golpe mortal a Kerman, y decretar un juicio rápido, sin jurado popular, les niega “el derecho a un juicio completo”.

PUEDE INTERESARTE Vitoria inicia los trámites para sancionar a la discoteca Mítika por la muerte de un hombre hace cinco meses

En contra de la opinión del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, la Audiencia Provincial aceptó el pasado mes de noviembre los recursos del Ministerio Fiscal y de la defensa, rebajando provisionalmente la tipificación a homicidio imprudente y permitiendo la excarcelación del acusado con una fianza de 6.000 euros.

Un golpe mortal

Kerman, de 31 años falleció el 23 de febrero de 2025 a las puertas de la sala Mitika de Vitoria, a consecuencia de un golpe propinado por el portero de la citada discoteca. El pasado noviembre, tras ocho meses en prisión, el agresor fue puesto en libertad tras abonar 6.000 euros de fianza.

PUEDE INTERESARTE El portero de discoteca acusado de la muerte de un joven en Vitoria pasa su primera noche en prisión

La justicia alavesa, entendiendo que el acusado no tenía intención de matar a Kerman cuando le empujó y, por tanto, considerando que no cometió un homicidio o un asesinato, como defienden las acusaciones particulares, se alineó con la tesis de la defensa y la Fiscalía y calificó el crimen como un homicidio imprudente o lesiones con resultado de muerte o como un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio cometido por imprudencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tan pronto como se supo, la familia de Kerman mostró su desacuerdo con este cambio y advirtió que la agresión del portero a Kerman fue súbita, sin provocación previa y dirigida a una zona delicada del cuerpo. Un homicidio o asesinato que debería juzgarse en un juicio con jurado popular. De ahí el recurso que han presentado ahora ante el Tribunal Supremo.