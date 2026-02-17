La niña ha sufrido una fractura de fémur a causa de la violencia del secuestrador

Ha intentado el secuestro de la niña delante de los ojos de todos en la puerta de un céntrico supermercado en la ciudad al norte de Italia

Un video del intento de secuestro de una niña en un supermercado en Bérgamo, en Italia pone los pelos de punta por el atrevimiento del criminal. El hombre ha actuado a la vista de todos en el establecimiento comercial de la ciudad y solo la rápida reacción de los padres y de otra persona impidió que ocurriera lo peor. En el forcejeo, el secuestrador le fracturó el fémur a la pequeña de apenas dos años.

Las imágenes muestran la violencia con la que el secuestrador intentó llevarse a la niña, separándola de su madre que caminaba con la pequeña de la mano. El padre iba a solo unos pasos por detrás empujando el carrito de la compra y presenció lo que estaba ocurriendo. Rápidamente intervino evitando lo peor.

El criminal, de 47 años, fue detenido por el intento de secuestro. Un incidente similar ocurrió en Roma: una niñera falsa se presentó en un preescolar municipal en el barrio de Monteverde para recoger a una niña. Antes de entregarla, los maestros notificaron rápidamente a los padres, quienes respondieron que no habían contratado a una niñera.