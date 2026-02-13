El FBI ha publicado la descripción del "sospechoso del secuestro", indicando que mide entre 1,75 y 1,78 metros de altura y es de complexión promedio

La misteriosa nota de rescate sobre el secuestro de la madre de Savannah Guthrie: "No me están tomando en serio"

Han pasado ya casi dos semanas desde que Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, desapareciera ante lo que se piensa que fue un secuestro de la mujer de 84 años en su propia vivienda de Tucson, Arizona. Ahora, llegan nuevas imágenes del posible secuestrador, un vídeo grabado por una cámara de seguridad cercana a su casa minutos antes de que se la llevaran.

El FBI ha aumentado la recompensa a 100.000 dólares, unos 85.000 euros, para quien pueda aportar cualquier tipo de pista sobre el paradero de la madre de Savannah Guthrie.

El FBI describe al "sospechoso del secuestro"

Las nuevas imágenes muestran a un hombre con una mochila en la mano, tratando de escalar un muro. El video, está grabado en la madrugada del 1 de febrero y en él se puede ver a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado, que fue captado por la cámara de la puerta de Guthrie antes de su supuesto secuestro, según fuentes citadas por 'Los Angeles Times' .

El FBI ha publicado la descripción del "sospechoso del secuestro", indicando que mide entre 1,75 y 1,78 metros de altura y es de complexión promedio.

Las autoridades también están revisando otro video de seguridad que muestra a una persona con una gorra de béisbol y una mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una casa en el vecindario la mañana del 1 de febrero.

Intensifican la búsqueda

El jefe del Departamento del Alguacil del condado Pima, Chris Nanos, ha pedido a los vecinos de la mujer que proporcionen cualquier video que haya podido captar personas o cosas extrañas antes y después de la desaparición de la mujer.

Las autoridades han intensificado sus recorridos por las colinas de Catalina Foothills, el vecindario desértico en el norte de Tucson en el que residía la mujer, donde se encontraron unos guantes.

Las imágenes recuperadas de la cámara del timbre de la casa de Guthrie la noche de su desaparición muestran a una persona enmascarada con guantes de boxeo.

Estas pistas ya se unen al centenar que las autoridades evalúan en el caso de la desaparición de Nancy Guthrie, en paradero desconocido desde el 31 de enero de este año.