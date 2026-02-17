La víctima fue intervenida en el Hospital Reina Sofía, donde acudió con María, la vecina y supuesta cómplice de Alberto

Juan, el 'ángel de la guarda' que ayudó a Salma tras escapar de la casa en Murcia: "Llevaba toda la cabeza llena de sangre"

Compartir







Salma, la mujer secuestrada por su pareja en Murcia durante 700 días, no constaba oficialmente como desaparecida cuando acudió al hospital. En verano de 2024, recibió asistencia médica después de la paliza que le propinó 'El Coletas' y que le provocó la pérdida de visión de un ojo, según informa 'La Opinión de Murcia'.

La víctima fue intervenida en el Hospital Reina Sofía, donde acudió con María, la vecina y supuesta cómplice de Alberto. Se trata de otra de las personas detenidas, aunque ya se encuentra en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial el viernes. La jueza dictó una orden de alejamiento respecto a la perjudicada.

Cuando Salma acudió al hospital no constaba la denuncia sobre su desaparición

María no explicó la situación de Salma en el centro médico y Salma tampoco fue capaz de hablar porque estaba coaccionada. Así lo afirmó ella tras conseguir escapar de la casa. En el hospital aseguró que se hizo la lesión por accidente, cuando se cayó en la calle. En ese momento, la familia de Salma no había denunciado todavía su desaparición. Su hermano, que vive en Barcelona, lo hizo en primavera de 2025, por lo que al meter los datos de Salma en el hospital no saltó la alerta.

El hermano le Salma le explicó a la Policía que no sabía nada sobre el paradero de ella desde tiempo atrás y por eso consta en la ficha del Centro Nacional de Desaparecidos en abril de 2024. A partir de ese momento, si la víctima hubiese acudido a un centro médico, sí se habría activado una alerta, tal y como subrayan fuentes sanitarias, que defienden los protocolos a seguir para asistir a las víctimas de violencia de género.

"Tenía tres cicatrices en la barriga de tres cuchilladas", explicó Juan, amigo de Salma

Juan, el "ángel de la guarda" de Salma, relató al medio citado que la mujer tenía "tres cicatrices en la barriga de tres cuchilladas": "Tenía tres cicatrices en la barriga de tres cuchilladas que le había curado él mismo para no llevarla al médico, se las había curado a él. No tiene ni un centímetro del cuerpo sin un moratón, todo son moratones y golpes por todos lados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Salma perdió la vista en un ojo porque Alberto "se lo reventó con una barra de hierro" y en otra ocasión le estrelló una guitarra en la cabeza "y tiene un hundimiento así como en un lado, como un hueco". Salma vivió un auténtico infierno con palizas, agresiones sexuales y vejaciones diarias durante casi dos años. Desde el pasado viernes, 'El Coletas' duerme en la cárcel de Sangonera.