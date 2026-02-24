Muere un trabajador de 59 años aplastado en el Astilleros Gondán, Figueras

En Asturias se registraron 12.242 accidentes de trabajo con baja, 22 de ellos mortales

Un trabajador de 59 años y vecino de Vegadeo ha muerto durante su jornada laboral en Astilleros Gondán, en Figueras. Según las primeras informaciones que han aportado los testigos, el hombre falleció aplastado por la caída de una pieza que movía una grúa, tal y como aseguran desde 'La Nueva España'.

En Asturias se registraron 12.242 accidentes de trabajo con baja, 22 de ellos mortales, tan solo durante el año pasado. Es la cifra de fallecimientos más alta desde 2018, cuando se contabilizaron en la región 26 muertos.

La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) publicó la estadística de accidentes laborales de 2025 a partir de los datos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. El año pasado se registraron 12.242 accidentes de trabajo con baja en Asturias, la segunda cifra más alta que se registra en la región desde 2011, solo por debajo del pico de 13.561 accidentes de 2022.

De los 12.242 accidentes con baja de 2025, 12.126 fueron leves y 94 graves. Mortales fueron un total 22 (20 de ellos en jornada de trabajo y dos "in itínere") , la cifra más alta desde 2018 y uno más que el año anterior.