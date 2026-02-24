Asun Chamoso 24 FEB 2026 - 10:40h.

Los hechos pasaron a las cuatro de la madrugada del domingo durante una boda multitudinaria en un hotel

La investigación de los Mossos apunta que la caída del niño de 6 años fue accidental

BarcelonaUn niño de 6 años ha resultado herido crítico tras precipitarse de una altura de 8 metros en el hotel Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower en L´Hospitalet del Llobregat (Barcelona) durante la celebración de una boda.

Los hechos pasaron sobre las cuatro de la madrugada del domingo durante una multitudinaria boda en el hotel situado en el barrio de Bellvitge. Cinco unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) acudieron hasta el establecimiento para atender al menor que se había precipitado al vacío. Los equipos sanitarios trasladaron al niño de 6 años en estado crítico al hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra abrieron diligencias informativas y tras una inspección ocular del lugar, la investigación apunta que se trataría de una caída accidental y que no hay indicios de criminalidad.