Alberto Rosa 23 FEB 2026 - 19:42h.

SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda por la desaparición de Paula María y su hijo Seitka

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda por la desaparición de María Paula M. y Seitka Layne M., madre y bebé que fueron vistos por última vez en Barcelona el pasado 12 de febrero de 2026.

La madre, María Paula, de 23 años, mide 1,55 y tiene pelo castaño y oscuro. Su bebé Seitka tiene 23 meses, mide 0,87 centímetros y tiene el pelo castaño.

Tal y como informa la asociación desde sus redes sociales, se trata de una desaparición de alto riesgo. "Peligro inminente para un menor y su madre. Existen indicios claros de riesgo grave para su vida. Difusión inmediata. Cada minuto cuenta", pide la asociación en su publicación.

La colaboración ciudadana es clave

Para comunicar cualquier información que ayude a dar con el paradero de estas u otras personas desaparecidas, se ruega contactar con la Policía Nacional en el teléfono 091, la Guardia Civil en el teléfono 062 o directamente al teléfono de Emergencias 112. O a los teléfonos de la asociación: 649 952 957 y 644 712 806.