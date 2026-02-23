Europa Press 23 FEB 2026 - 22:47h.

Al menos cinco personas, entre ellas un bebé, han resultado heridas en un accidente de tráfico en Marbella

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas una bebé de 11 meses, en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes en la localidad malagueña de Marbella, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El teléfono 112 ha atendido a las 17:42 horas el primero de varios avisos que informaban de una colisión entre dos turismos en la Avenida Cánovas del Castillo, siniestro en el que indicaban que había personas heridas. La sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se han desplazado al lugar del siniestro.

Los servicios sanitarios han atendido a cinco heridos, dos de los cuales (una mujer de 34 y otra persona de la que no han trascendido más datos) han sido evacuados al Hospital Costa del Sol, mientras que el resto de los afectados (entre los que hay un menor de once meses y un varón de 48 años) no han precisado traslado hospitalario y han sido atendidos en el lugar por una UVI móvil.

Sobre la colisión

La información ha sido difundida por los servicios de emergencia de Andalucía. A través de un post en la red social 'X' han comunicado que un accidente de tráfico en Marbella ha dejado heridas a cinco personas, entre las que se encontraba el bebé de menos de un año.

Las autoridades no han concretado más detalles del accidente. Se produjo una colisión de dos vehículos. Las personas que se encontraban cerca del lugar donde se produjo el siniestro fueron los encargados de dar la voz de alerta a los servicios de emergencia.