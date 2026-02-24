Alberto Rosa 24 FEB 2026 - 17:08h.

La presentadora estadounidense ha vuelto a publicar un vídeo en sus redes sociales en el que se muestra muy afectada

Savannah Guthrie se dirige, por redes sociales, al secuestrador de su madre: "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto"

La periodista Savannah Guthrie sigue desesperada por la desaparición de su madre Nancy, de 84 años, que sigue siendo investigada por las autoridades. La presentadora estadounidense ha vuelto a publicar un vídeo en sus redes sociales en el que se muestra muy afectada y llega a aceptar que su madre podría estar muerta.

“Hola. Les cuento que es el día 24 desde que se llevaron a nuestra mamá de la cama en plena noche, y cada hora, minuto, segundo y cada larga noche ha sido una agonía desde entonces, preocupándome por ella, temiéndola, anhelándola y, sobre todo, extrañándola”, comienza diciendo la presentadora en un vídeo.

“Sabemos que millones de ustedes han estado orando, muchas personas de todas las religiones y sin ninguna. Sentimos esas oraciones”, añadió Guthrie. “Por favor, sigan rezando sin cesar. Seguimos creyendo. Seguimos creyendo en un milagro. Seguimos creyendo que puede volver a casa... Estamos avivando la esperanza”, añadió.

Savannah, de 54 años, también aceptó la posibilidad de que su madre ya no esté viva. “También sabemos que puede estar perdida. Puede que ya se haya ido. Puede que ya haya regresado a casa con el Señor a quien ama y que esté bailando en el cielo con su mamá y su papá, con su querido hermano Pierce y con nuestro papá”, aseguró la periodista visiblemente emocionada.

"Y si esto es lo que tiene que pasar, lo aceptaremos, pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa", añadió Savannah. La periodista señaló que están ofreciendo una recompensa de hasta un millón de dólares por cualquier información que los lleve a la recuperación de Nancy.

“Pueden llamar a la línea de denuncia 1-800, pueden permanecer anónimos si lo desean. Alguien sabe algo que podría traerla a casa. Alguien lo sabe y les rogamos que se presenten ahora”, compartió.