Savannah Guthrie, presentadora estadounidense, ha denunciado el secuestro de su madre

Desaparece la madre de 84 años de la presentadora de la NBC Savannah Guthrie: había "gotas de sangre" en su casa

Compartir







Estados Unidos sigue con preocupación el secuestro de la madre de Savannah Guthrie, una de las presentadoras de noticias más conocidas del país. El caso ha provocado una fuerte reacción social y ha llegado incluso a captar la atención del presidente Donald Trump. Durante la madrugada, Guthrie se ha dirigido públicamente a los secuestradores a través de sus redes sociales. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, ha pedido una prueba de vida de su madre y se ha mostrado dispuesta a hablar con ellos para facilitar su regreso a casa.

La periodista ha explicado, junto a sus hermanos, que su madre tiene 84 años y necesita medicación diaria para el corazón, lo que aumenta la preocupación por su estado de salud. La familia ha pedido colaboración y sensibilidad mientras avanzan las investigaciones. El FBI se ha hecho cargo del caso y ha iniciado un operativo para esclarecer lo ocurrido y localizar a la mujer lo antes posible. Por su parte, el presidente Trump ha trasladado su apoyo a la familia y ha asegurado que se destinarán todos los recursos necesarios para resolver el secuestro.

PUEDE INTERESARTE Un año de prisión para la madre de Sevilla que secuestró a sus hijos

Savannah Guthrie suplica una prueba de vida de su madre

Ha sido este miércoles 4 de febrero cuando la periodista estadounidense Savannah Guthrie lanzaba un mensaje a los presuntos captores de su madre Nancy Guthrie, para que entreguen una prueba de vida y se abran a entablar comunicación con la familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la copresentadora del programa ‘TODAY’ de la cadena NBC recordó que su madre tiene 84 años, padece dolores constantes y depende de medicación diaria para mantenerse con vida y evitar sufrimientos severos.

"No tiene medicamentos; los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir", advierte la presentadora sobre la fragilidad del estado de salud de su madre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Guthrie subrayó que la familia está dispuesta a hablar con quienes tengan retenida a Nancy y ha resaltado la urgencia de que reciba sus tratamientos, al advertir que su salud y su corazón son frágiles y que el acceso a los fármacos es vital.

Donald Trump asegura que su prioridad es que la mujer aparezca "sana y salva"

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Truth Social que su prioridad es que la mujer regrese "sana y salva" a su hogar y envió un mensaje de apoyo a los allegados de la periodista.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Trump ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos está "desplegando todos los recursos" disponibles para colaborar con las autoridades que investigan el caso y participan en los operativos de búsqueda.

La investigación del caso

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino 'Today' de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recogidas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.