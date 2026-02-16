Las investigaciones sobre la desaparición de Nancy Guthrie, entran ya en la tercera semana de búsqueda

Savannah Guthrie se dirige, por redes sociales, al secuestrador de su madre: "Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto"

Compartir







Las últimas investigaciones del FBI sobre la desaparición de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, han dado información sobre un guante que fue localizado a unos tres kilómetros de la casa de la víctima y parece coincidir con los que llevaba puestos una persona enmascarada que se presentó a la puerta principal de la residencia de Tucson la noche en que ella desapareció.

El guante, descubierto en un campo a un costado del camino, fue enviado para análisis de ADN. El FBI indicó en un comunicado que ya tienen resultados preliminares y están a la espera de una confirmación oficial. El avance se produce mientras las fuerzas del orden reúnen más evidencias, a medida que la búsqueda de la madre de Guthrie entra en su tercera semana.

PUEDE INTERESARTE El FBI publica imágenes de una persona enmascarada en la búsqueda de la madre de Savannah Guthrie

Savannah Guthrie: "Nunca es demasiado tarde"

La presentadora publicó un video en Instagram en el que hizo un llamado a quien haya secuestrado a su madre o a cualquier persona que sepa dónde está retenida.

“Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", dijo Guthrie. "Y aquí estamos. Y creemos en la bondad esencial de cada ser humano, que nunca es demasiado tarde”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y fue reportada como desaparecida al día siguiente. Las autoridades dicen que encontraron rastros de su sangre en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a medios de comunicación, pero ya vencieron dos plazos para el pago.

El hallazgo se dio a conocer días después de que los investigadores difundieron videos de vigilancia en los que se ve a la persona enmascarada fuera de la puerta principal de la casa de Guthrie. Una cámara del porche grabó a una persona con un pasamontañas, pantalones largos, chaqueta, guantes y una mochila.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las investigaciones continúan

El FBI señaló que esa persona es sospechosa del crimen. La describió como un hombre de aproximadamente 1,75 metros de estatura y complexión mediana. La agencia señaló que llevaba una mochila “Ozark Trail Hiker Pack” de 25 litros.

Agentes policiales cerraron un camino ubicado a unos 3,2 kilómetros de la casa de Guthrie, como parte de la investigación. Una serie de vehículos de la policía del condado y del FBI, incluidos vehículos de criminalística, pasaron por el retén.

Los investigadores también marcaron y remolcaron el viernes una camioneta Range Rover desde el estacionamiento de un restaurante cercano. Más tarde, la policía del condado indicó que la actividad formaba parte de la investigación sobre Guthrie, pero que no se realizaron arrestos.

El FBI sigue buscando pruebas

Agentes de la Policía del condado, detuvieron a una persona en el sur de Tucson para ser interrogada. Las autoridades no dijeron qué los llevó a detener al hombre, pero confirmaron que fue liberado posteriormente. Ese mismo día, agentes de la policía del condado y del FBI realizaron un registro autorizado por un tribunal en Rio Rico, a aproximadamente una hora en auto al sur de la ciudad.

Las autoridades han manifestado preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien debe tomar medicamentos a diario. Se dice que tiene un marcapasos y que ha lidiado con problemas de presión arterial alta y afecciones cardíacas, según el audio de un operador de la policía del condado.

Al inicio de la investigación, las autoridades habían señalado que habían recolectado ADN en la propiedad de Nancy Guthrie que no pertenece a Guthrie ni a personas en contacto cercano con ella.

El FBI también ha dicho que se encontraron aproximadamente 16 guantes en distintos puntos cerca de la casa, la mayoría de los cuales eran guantes de los equipos de búsqueda que habían sido desechados.