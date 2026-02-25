Archivan la denuncia por agresión sexual contra el exdefensor andaluz José Chamizo

La denuncia por presuntos delitos de agresión sexual contra el sacerdote de 76 años, incluía a cuatro supuestas víctimas

Compartir







Un juzgado de Sevilla ha archivado la denuncia por presuntos delitos de agresión sexual que supuso en marzo del año pasado la detención y posterior puesta en libertad sin medidas cautelares del exdefensor del Pueblo Andaluz José Chamizo.

"Ya estoy tranquilo, contento, aunque todo este tiempo tampoco estaba demasiado inquieto porque mi conciencia me dictaba que siempre había hecho lo correcto", ha señalado en declaraciones a el propio Chamizo.

La denuncia por presuntos delitos de agresión sexual contra el sacerdote de 76 años, quien en su momento se acogió en sede judicial a su derecho a no declarar, incluía a cuatro supuestas víctimas, ninguna de ellas menor de edad, según informó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).