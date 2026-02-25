Heridos de bala dos presuntos narcotraficantes en un operativo en Barbate

También ha quedado herido un agente al volcar el vehículo en el que iba durante el transcurso de la persecución

Un dispositivo realizado por la Guardia Civil en la mañana de este miércoles en Barbate (Cádiz) contra el narcotráfico ha detenido a dos supuestos integrantes de una organización, los cuales han resultado heridos de bala, dejando además a un agente herido al volcar el vehículo en el que iba durante el transcurso de una persecución.

Según ha indicado la Guardia Civil, dentro de un dispositivo contra la logística de las organizaciones que se dedican al narcotráfico se ha producido un incidente con armas de fuego en el que dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes han resultado heridos de bala.

En este sentido, ha indicado que uno de ellos ha resultado herido en una mano y otro en una pierna. Además, uno de los guardias civiles participantes en dicho dispositivo policial también ha resultado herido en un hombro al volcar el Quad en el que realizaba una persecución.

La investigación de los hechos la está llevando el Equipo de delitos Contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, que ha detenido a los dos presuntos narcotraficantes.