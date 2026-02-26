El párroco les enviaba mensajes en los que afirmaba que era "sacerdote", pero es "hombre y le gustan las mujeres"

Un párroco de una iglesia de Vallecas afronta una petición de 15 años de prisión por la presunta comisión de delitos de agresión sexual a tres feligresas, a quienes mandaba mensajes en los que afirmaba que es "sacerdote", pero es "hombre y le gustan las mujeres" o que le gustaría besar "esas piernas bonitas".

El juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración del procesado en vista pública pero a puerta cerrada la comparecencia de las víctimas. El fiscal le acusa de dos delitos de agresión sexual y otro continuado. Durante su declaración, el acusado ha asegurado que las denuncias responden a una "campaña de manipulación" impulsada por la responsable de Cáritas en la parroquia.

El sacerdote ha relatado que conoció a una de las denunciantes en 2021, cuando le pidió una entrevista relacionada con un posible trabajo. Ambos mantuvieron una reunión a solas y, posteriormente, también la vio en presencia de sus hijos.

El sacerdote asegura que la denuncia es "fruto de una manipulación"

Durante el interrogatorio del fiscal, ha negado haber hecho comentarios sobre el aspecto físico de la mujer o haber mantenido con ella una relación conflictiva. "No tengo conciencia de haber tenido ninguna relación. Simplemente no cuajó el tema del trabajo", ha afirmado.

Sobre el motivo de la denuncia, el sacerdote sostiene que la mujer se habría sumado "a una dinámica" promovida por otra persona. "Es fruto de una manipulación. Mónica hizo una campaña contra mí de repente porque estaba insegura de si íbamos a cerrar o no", ha declarado en referencia a la responsable de la organización asistencial en la parroquia.

Respecto a la segunda denunciante, el acusado ha explicado que la conoció en 2020, cuando colaboraba como voluntaria en la parroquia y acudía a pedir ayuda alimentaria. Ante la pregunta del fiscal sobre si intentó cortejarla o si le envió mensajes diciendo que estaba enamorado de ella, ha negado tal extremo.

"No podía estar enamorado de ella porque soy un sacerdote", ha asegurado, negando un mensaje que rezaba; "me gustaría besar tus piernas bonitas". Sin embargo, ha reconocido que la escribió el siguiente texto al ser leído por el fiscal: "Soy sacerdote, pero soy hombre y me gustan las mujeres".