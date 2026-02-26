Asun Chamoso 26 FEB 2026 - 15:06h.

El accidente ha pasado a las nueve de la mañana cerca del colegio donde trabajaba la víctima

La Policía Local ha detenido al conductor del autobús de línea regular tras el atropello mortal

GironaUna mujer de 42 años, profesora de un colegio en Empuriabrava (Girona), ha muerto tras ser atropellada por autobús de línea regular. El accidente ha pasado a las nueve de la mañana delante del establecimiento Wine Palace, cerca del centro escolar donde trabajaba. Según las primeras investigaciones, la mujer ha sido embestida cuando cruzaba la calle por un autobús de transporte público de viajeros que hacía su ruta habitual.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos de la Policía Local de Castelló d'Empúries y tres dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pese a las maniobras de los sanitarios, la mujer ha fallecido.

Apoyo psicológico

También se ha activado una dotación del SEM de apoyo psicológico para atender a las personas conmocionadas por el atropello mortal. El Ayuntamiento ha habilitado un espacio municipal para dar asistencia psicológica a familiares, amigos y vecinos.

La Policía Local de Castelló d'Empúries ha abierto diligencias para aclarar las circunstancias del atropello en coordinación con la autoridad judicial.