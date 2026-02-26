Asun Chamoso 26 FEB 2026 - 12:27h.

Antonio, de 6 años, cayó la madrugada del domingo de una altura de unos 10 metros durante la celebración de una boda

Según la familia, el niño cayó por una rejilla de ventilación y quiere demandar al hotel

BarcelonaAntonio, el niño de seis años que la madrugada del domingo cayó de una altura de unos diez metros durante la celebración de una boda en el hotel Hyatt Regency Barcelona Tower de L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) sigue en la UCI en estado muy grave, según informan fuentes de la familia.

La caída sucedió sobre las cuatro de la madrugada del domingo durante una multitudinaria boda. Cinco unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) acudieron para atender al menor que fue trasladado en estado crítico al hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

En el centro hospitalario se reúnen cada día familiares y amigos pendientes de la evolución del niño. Los Mossos d'Esquadra mantienen contacto directo con un portavoz de la familia para mantenerles informados de la investigación.

"Rejilla mal sujeta"

La policía catalana abrió diligencias y tras una inspección ocular del lugar del accidente, la investigación apunta que se trataría de una caída accidental y que no hay indicios de criminalidad. También se personó en el hotel la Guardia Urbana de L'Hospitalet del Llobregat, que tras una inspección para comprobar si podría tratarse de una negligencia en la instalación, remitió el acta al juzgado que se va a encargar del caso.

Según publica 'El Periódico', la familia de Antonio asegura que el niño cayó por "una rejilla de ventilación que no estaba sujeta" y anuncia que demandarán al establecimiento hotelero.