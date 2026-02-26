Asun Chamoso 26 FEB 2026 - 10:57h.

Los Mossos d'Esquadra encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en el interior de un piso

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación del crimen

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 51 años esta noche en Balsareny (Barcelona). Alrededor de las ocho y media de la noche de este miércoles, la policía catalana recibió el aviso para acudir a un piso donde localizaron el cuerpo sin vida de la víctima.

Según publica 'El Caso', el cuerpo sin vida fue encontrado boca abajo, en el suelo, y atado en una vivienda de la antigua colonia minera de Vilafruns, en el mismo término municipal de Balsareny.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ya se encontraba en el lugar, confirmó su fallecimiento. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Central de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer este crimen.