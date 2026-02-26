Los primeros indicios de la muerte de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en una vivienda de Portocolom, en Felanitx, (Mallorca) apuntan a un doble suicidio.

Encuentran los cadáveres de una madre de 80 años y su hijo de 50 en un domicilio de Felanitx, en Mallorca

Compartir







Numerosos medicamentos en la mesilla de noche, un vaso de agua y ningún signo de violencia aparente en la casa. Los primeros indicios de la muerte de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en una vivienda de Portocolom, en Felanitx, (Mallorca) apuntan a un doble suicidio, aunque los investigadores aún no descartan ninguna hipótesis.

Los cuerpos fueron encontrados por la hija de la mujer, que dio la alerta. Las asistencias sanitarias acudieron al lugar, pero solo han podido confirmar el fallecimiento de ambos.

El análisis toxicológico determinará las causas del fallecimiento de ambos

Los guardias buscan testigos entre familiares y vecinos para tratar de reconstruir las horas previas a la muerte de la anciana y su hijo. El juzgado de guardia autorizó el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Palma. Allí se les practicará la autopsia y se les tomarán muestras para las prueba de toxicología, lo que permitirá determinar de forma fehaciente las causas de la muerte.

La noticia del hallazgo de los cadáveres provocó una gran sorpresa entre los vecinos de la zona. Varios de ellos comentaron que los fallecidos no tenían mucha relación con el resto de residentes, y que se limitaban a saludarse cuando se cruzaban por la calle.