Las vacas estaban debajo de un árbol protegiéndose del granizo

Los animales ya fueron retirados y los ganaderos han iniciado los trámites con el seguro

Baltar, OurenseLas tormentas volvieron a sentirse con gran intensidad en la comarca de A Limia en Ourense, este pasado miércoles, dejando granizo y rayos en algunas zonas, especialmente a mediodía.

Y en la explotación de David Rego, un ganadero de la zona que tiene 160 vacas en extensivo en A Boullosa, dejaron una imagen más que impactante. Un rayo fulminó a cuatro de sus vacas, que estaban bajo un árbol, protegiéndose del granizo.

Según cuentan los vecinos de la zona, los rayos y truenos se dejaron sentir con fuerza en torno a las dos de la tarde en todo el pueblo.

"Nos avisaron los vecinos de la aldea", cuenta Elsa aún en shock, la mujer de David, porque las vieron en el suelo, "pero no pensábamos que fuera tanto, no que estarían todas muertas", detalla, hasta que llegaron al prado, y se encontraron a los cuatro animales sin vida, cerca de un árbol.

David explica que esa tormenta pasó de lado por su aldea, Vilamaior de Boullosa, y obligó a las vacas que pastaban en un prado a buscar refugio bajo un árbol. Sus vacas están acostumbradas al frío, pero suelen “buscar abrigo cuando llueve de manera intensa o graniza”, relata, como sucedió este miércoles. Por eso, algunas se fueron a resguardar bajo el árbol, durante la tormenta. A los pies del árbol había además varios charcos de agua, lo que produjo que, con la fuerza del rayo, se electrocutaran las cuatro vacas: “El rayo las calcinó a todas”, ha contado, “una de ellas está toda chamuscada, como si le dieran con un soplete”, lamenta David.

La pérdida "es doble" porque todas estaban preñadas

Los ganaderos dieron parte al seguro y los animales fueron retirados este mismo miércoles a última hora. Calculan que según las primeras estimaciones, les puedan dar "unos 1.100 euros por vaca", cuenta Elsa, pero la pérdida "es doble, porque estaban todas preñadas, para parir ya", explica la ganadera, que además cuenta que no existe ninguna línea de ayudas autonómica para este tipo de pérdidas.