Todo apunta a que el origen del incendio calificado de muy virulento y con mucho humo se ha producido en una chimenea del inmueble

De cortocircuitos a cigarrillos mal apagados: los incendios más graves de viviendas ocurridos en España en décadas

Compartir







El exalcalde de Ayerbe (Huesca) Agustín Aylagas ha fallecido esta madrugada como consecuencia del incendio desatado en su vivienda, en el que también ha resultado herida por inhalación de humo su mujer, de 76 años, según ha confirmado a EFE el primer edil de la localidad, Antonio Biescas.

Aylagas fue primer edil del municipio entre 1983 y 1991 y era una persona muy querida en Ayerbe, ha indicado el actual regidor, que también ha avanzado que la localidad ha declarado este viernes como día de luto y guardará cinco minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento a las 20.00 horas en memoria del fallecido.

PUEDE INTERESARTE El peligro de los incendios domésticos: muere un hombre en Cartagena al arder su estufa

Un incendio muy virulento con mucho humo

El alcalde de la localidad ha precisado que el fuego ha afectado al salón de la vivienda donde residía con su mujer, en el tercer piso de un edificio que no ha tenido que ser desalojado.

Sobre el origen del incendio, muy virulento y que ha provocado mucho humo, ha señalado que parece situarse en una chimenea del inmueble, situado en la calle Garlin del municipio altoaragonés, ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la capital oscense y que cuanta con unos mil habitantes.

El Gobierno de Aragón ha informado de que el 112 ha recibido el aviso por el incendio a la 1.35 horas y que la mujer ha sido trasladada a la UCI del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde permanece ingresada.