El incendio se ha originado en la chimenea de la tercera planta

El suceso se ha producido en plena madrugada, a las 1:35 horas, en un domicilio de la calle Garlin de Ayerbe

HuescaUn hombre de avanzada edad ha muerto en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda ubicada en la calle Garlin de la localidad de Ayerbe, en Huesca. Además, una mujer, de 76 años, ha tenido que ser trasladada al hospital San Jorge por inhalación de humo, según han informado fuentes del Gobierno de Aragó

Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón, el primer aviso sobre lo ocurrido lo recibían a la 1:35 horas, en plena madrugada. El incendio ha afectado a un edificio con tres planta, desatándose el fuego precisamente en la tercera planta.

Según han explicado las autoridades, el incendio se ha originado por una chimenea, desde donde se han expandido las llamas. En el lugar, los bomberos han desarrollado los trabajos de extinción sin tener que proceder a la evacuación, desalojo o rescate del resto de los vecinos del edificio, según fuentes del Gobierno de Aragón.