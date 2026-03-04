Macabro hallazgo en una vivienda de París

Los agentes encontraron partes del joven esparcidas en diferentes estancias

ParísLa gendarmería francesa ha realizado un macabro hallazgo en una vivienda de París, el cuerpo descuartizado de un joven vasco de 33 años. Tras las investigaciones los agentes ya han realizado una detención por la presunta implicación en el asesinato, según ha confirmado la Fiscalía de Bobigny.

La tía de la víctima denunció la desaparición del joven después de varios días sin noticias de él. Los servicios de emergencias acudieron a la vivienda situada en Saint-Denis que tenía alquilada el hombre, pero en el interior se encontraba el propietario que impedía la entrada a los bomberos.

Ante la negativa del casero a abrir la puerta se presentó la Policía, a quienes finalmente accedió a dejarles pasar. Cuando los agentes entraron en la vivienda se encontraron con una escena pavorosa, el cuerpo del joven vasco estaba descuartizado y esparcido en diferentes estancias de la casa, además de un cuchillo y una lona de plástico llena de sangre.

Las investigaciones de la Policía francesa permanecen abiertas y trabajan para esclarecer las causas del terrible crimen.

El propietario, de 50 años, declaró que mató a la víctima, D. P. T. quien llevaba seis años viviendo en la capital gala, tras una disputa por la vivienda el pasado 27 de febrero. Al parecer el acusado golpeó con una herramienta al vasco y viendo que había fallecido decidió deshacerse del cuerpo.

La familia de la víctima, residente en Tolosa, se encuentra consternada por lo sucedido y ya se han trasladado hasta París para hacerse cargo de los restos de D.P.