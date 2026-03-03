La familia del hijo del detenido denuncia el acoso que está sufriendo el pequeño

La familia de Álex, el pequeño asesinado en Sueca, pide ayuda económica a través de un crowdfunding para afrontar los costes judiciales

La localidad de Sueca, en Valencia, continúa conmocionada tras el asesinato cometido el pasado mes de enero de un menor de 13 años en una vivienda de la localidad. El autor del crimen, padre de un amigo de la víctima, confesó el asesinato ante la Guardia Civil y se encuentra en prisión provisional.

La víctima y el hijo del acusado estaban en su vivienda jugando a videojuegos cuando el hombre supuestamente acabó con la vida del menor. Ahora, la familia del hijo del detenido denuncia el acoso que está sufriendo el pequeño pese a no haber tenido ninguna implicación en el suceso.

El comunicado de la familia del acusado

"Es un niño, cuya vida ha quedado marcada para siempre por algo que jamás debió presenciar. Necesita protección, silencio, cuidados y el derecho a poder reconstruirse, no ser convertido en objetivo de la rabia y la frustración", comparte la familia en un comunicado, recogido por Las Provincias.

"En las últimas semanas nuestra familia está siendo objeto de actos de acoso que incluyen daños en nuestros vehículos, pintadas en nuestra vivienda, mensajes intimidatorios y la difusión de contenidos que nos señalan y nos culpabilizan públicamente de unos hechos que no hemos cometido", denuncian, a la vez que dejan claro que condenan lo sucedido: "De forma clara, rotunda y sin matices nuestra más absoluta condena por lo sucedido".

"Estos comportamientos, que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades, no ayudan a nadie, no alivian el dolor de la familia de la víctima y solo generan más sufrimiento y más injusticia", comparten.

El acusado, en prisión tras confesar el crimen

Un juez de Sueca acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre que se entregó a la Guardia Civil y confesó haber matado al menor, amigo de su hijo. El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El detenido, de 48 años de edad, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, nervioso y agitado, con manchas de sangre en la camiseta, pidió ser engrilletado y confesó que había matado al menor, que se encontraba en su vivienda. En su primera declaración ante los agentes de la Guardia Civil el hombre, de 48 años de edad, manifestó que su hijo se encontraba jugando con un amigo y, en un momento dado, comenzó a agredirle, sin motivo aparente.

El hombre entregó las llaves su casa a los agentes que acudieron a la vivienda y encontraron a la víctima en el suelo del baño, tumbado boca arriba y rodeado de sangre. El detenido señaló asimismo a los agentes en su primera declaración en el cuartel que había tenido problemas judiciales y con la custodia de su hijo.