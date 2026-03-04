El suceso ocurrió mientras trabajaba en su explotación agrícola de la pedanía de Bocígano

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil y equipos madrileños de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya

Un joven de 27 años ha fallecido por aplastamiento tras caerle encima dos pacas de paja de 200 kilogramos cada una mientras trabajaba en una explotación agrícola en El Cardoso de la Sierra, Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar el pasado martes 3 de marzo, sobre las 20:41 horas, cuando se produjo el incidente en una nave agrícola de la pedanía de Bocígano, perteneciente al municipio alcarreño.

La víctima fue liberada por los vecinos

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil, equipos de bomberos de Azuqueca de Henares y Lozoya (Madrid), aunque la víctima había sido liberada por vecinos que se encontraban en el lugar de los hechos, así como una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Sin embargo, los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima, que falleció en el acto.