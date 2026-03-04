El edificio derrumbado en Valladolid tenía una gran grieta que habría debilitado el inmueble hasta su colapso

El derrumbamiento ocurrió poco antes de las 19:00 horas, en un inmueble ubicado en la Plaza Mayor de la localidad

Según los vecinos, tras la caída del edificio, tres personas quedaron atrapadas entre los escombros, dos mujeres, de unos 60 y 30 años, respectivamente, y un hombre de unos 40 años

Compartir







El edificio de dos plantas que se derrumbó en el pueblo de Siete Iglesias de Tabancos, Valladolid, presentaba una grieta que hizo que la vivienda colapsara y acabara por venirse abajo. Los Bomberos de la Diputación de Valladolid rescataron, sin vida, a una de las tres personas que resultaron afectadas por este suceso que se produjo poco antes de las 19:00 horas.

El accidente ocurrió en un inmueble ubicado en la Plaza Mayor de la localidad, que dista unos 60 kilómetros de la capital vallisoletana. Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, además de la persona fallecida, otras dos fueron rescatadas con vida.

Tres personas atrapadas entre los escombros

Después del derrumbamiento, vecinos de la zona alertaron al 112 mediante varias llamadas, avisando de que un edificio de dos plantas, en cuyo interior se estaban realizando obras, se había venido abajo en la Plaza Mayor de la localidad.

Las personas que avisaron dijeron que, al parecer, había tres atrapados entre los escombros, dos mujeres, de unos 60 y 30 años, respectivamente, y un hombre de unos 40 años, todos ellos conscientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Recibieron el aviso los Bomberos de la Diputación de Valladolid, la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar del suceso. Par el momento también fue activado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que se movilizó la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, que acudió con material de iluminación y de apoyo.

No hay más personas afectadas

Hasta la Plaza Mayor de Siete Iglesias de Trabancos se desplazaron dos UVIs móviles, dos ambulancias de soporte vital básico y personal de guardia del centro de atención primaria del Centro de Salud de Alaejos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El subdelegado del Gobierno de Valladolid, Jacinto Canales, incidió en que los heridos son trabajadores de una planta solar y en que se seguirá la evolución de las heridas, que son de distintos niveles de gravedad.

Además, el subdelegado del Gobierno declaró que en el inmueble no se llevaba a cabo ninguna obra de reforma, sino que los trabajadores de la planta solar estaban alojados en la vivienda.

El Centro Coordinador también movilizó a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Olmedo y Fresno el Viejo en apoyo. El 112 ha especificado que la Guardia Civil ha confirmado, tras el rastreo realizado por sus perros de búsqueda, que no hay mas personas que precisen ayuda.