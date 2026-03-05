La Policía Nacional investiga la difusión de un vídeo sexual en el que aparecen varios menores en Eivissa por un posible delito de revelación de secretos

Compartir







La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha difundido un vídeo de carácter sexual en el que aparecen varios menores de edad en la ciudad de Eivissa, en Ibiza.

Las pesquisas, según adelantó la Cadena SER y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, apuntan inicialmente a la posible comisión de un delito de revelación de secretos, tipificado cuando se difunden imágenes o contenidos íntimos sin el consentimiento de las personas implicadas.

PUEDE INTERESARTE FACUA alerta de una campaña de phishing que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana para robar datos del banco

Investigación de la UFAM

La investigación está siendo llevada a cabo por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), especializada en delitos sexuales, violencia de género y protección de menores. Por el momento, los investigadores consideran poco probable que se trate de un caso de agresión sexual, aunque no descartan ninguna hipótesis mientras avanza la investigación.

Los hechos se remontan a la semana pasada, cuando el vídeo comenzó a circular entre jóvenes del entorno, lo que motivó que una persona ajena a las víctimas decidiera presentar una denuncia ante la Policía tras conocer la existencia y difusión de las imágenes.

Denuncia y difusión del vídeo

Desde entonces, los agentes están recabando testimonios y tomando declaración a varias personas relacionadas con el caso, con el objetivo de determinar quién grabó el vídeo, cómo se produjo su difusión y si se han cometido otros delitos relacionados con la protección de los menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La investigación continúa abierta mientras los agentes analizan el origen del material y el recorrido que ha seguido su difusión, una cuestión especialmente sensible al tratarse de personas menores de edad.