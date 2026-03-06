Patricia Martínez 06 MAR 2026 - 13:03h.

Los agentes perseguían a un vehículo que escapaba a gran velocidad por las calles de Pontevedra

Ambos pudieron salir del coche por su propio pie y solo uno de ellos tenía heridas leves

PontevedraDos agentes de la policía local de Pontevedra se llevaron esta noche un buen susto, cuando su coche se cayó por un desnivel de varios metros durante una persecución. Ambos salieron por su propio pie del coche, y solo uno de ellos, resultó herido leve.

La patrulla perseguía a otro vehículo por las inmediaciones de la estación de autobuses de Pontevedra este pasado jueves por la noche, poco antes de la una de la madrugada.

Minutos antes, la Policía local había identificado a un vehículo a la altura del semáforo de la calle José Malvar. Después de darle el alto, el conductor inició la huida "a gran velocidad" por las calles José Malvar, Doce de Novembro, Eduardo Pondal, Estación y Josefina Arruti de Pontevedra, donde se produjo el accidente, según ha informado el Concello de Pontevedra.

Al alcanzar al coche que perseguían, los policías perdieron el control

En el momento de alcanzar el coche de la policía al vehículo que perseguían, se produjo una pequeña colisión. El impacto hizo que perdieran el control del coche policial, en la calle Josefina Arruti, y tras el golpe, invadieron la acera, chocaron contra la valla de seguridad, llevándosela por delante, y acabaron cayendo por el desnivel de varios metros.

Fue un particular quien avisó a Emergencias del suceso, indicando que podría haber personas atrapadas en el interior del coche.

Sin embargo, pese a que los Bomberos acudieron hasta el lugar del accidente, no fue necesario excarcelar a los ocupantes del vehículo policial, que tampoco resultaron heridos y pudieron salir por su propio pie. Uno de ellos resultó ileso y el compañero solo presentaba heridas leves, tras el accidente.