Patricia Martínez 05 MAR 2026 - 15:27h.

El accidente sucedió poco antes de las dos de la madrugada en la carretera del Río Rato, a las afueras de la ciudad

A la espera de la investigación, la principal hipótesis es una salida de vía por un exceso de velocidad

LugoUn joven de 23 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas tras un accidente de circulación ocurrido en la madrugada de este jueves en el Paseo del Rio Rato de Lugo. Según la información facilitada por el servicio de Emergencias del 112, el siniestro se produjo minutos antes de las dos de la madrugada.

Fue uno de los ocupantes del vehículo quien llamó al teléfono 112 para alertar de que habían sufrido un accidente y no podían salir del interior del vehículo. El Ayuntamiento de Lugo ha confirmado que el siniestro tuvo lugar a la altura del restaurante ubicado en el Paseo do Rato, cuando el coche en el que viajaban las víctimas se salió de la vía y acabó impactando frontalmente y de manera muy violenta contra un árbol.

Según las primeras informaciones de la Policía Local, el grave accidente se produjo cuando el turismo que circulaba en dirección a Madrid por esta vía se salió de la carretera y después terminó colisionando contra un árbol. Los Bomberos que se desplazaron al lugar del accidente tuvieron que excarcelar a los cuatro ocupantes.

Los tres acompañantes también resultaron heridos

Además del joven fallecido, en el vehículo viajaban tres jóvenes más, entre los 21 y los 23 años, que han resultado heridos y fueron trasladados al hospital de Lugo, uno de ellos en estado muy grave, que permanece en la UCI del HULA. Otro presenta heridas de carácter grave y el tercer ocupante sufrió lesiones leves. Fue este quien alertó a los servicios de emergencia del accidente y de que sus amigos estaban atrapados dentro del coche. Se trataba de un grupo de amigos que pretendían pasar la noche juntos en la zona de Augas Férreas.

La Policía Local sigue investigando las circunstancias del accidente e instruye el atestado aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible exceso de velocidad. Los agentes esperan también a los resultados de la autopsia para concretar si el conductor había consumido alcohol o algún tipo de sustancia.

La carretera donde sucedió el accidente tiene la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora y en el impacto no estuvo implicado ningún otro vehículo.

El accidente ha causado una enorme consternación en la ciudad de Lugo, por la edad de los implicados, todos ellos muy conocidos entre los jóvenes de la localidad.