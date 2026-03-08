Muere un joven de 24 años al colisionar una moto y un coche en Málaga capital
El accidente de tráfico se produjo alrededor del mediodía en la carretera MA-21 en Málaga capital
Por causas que investigan, el motorista y el turismo chocaron en el kilómetro 1 de la vía que conecta con Torremolinos
MálagaUn accidente de tráfico ha causado la muerte a un joven de 24 años después de que colisionaran una moto y un coche en Málaga capital, según ha confirmado el 112 de Andalucía.
El siniestro vial se ha producido este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al mediodía, por causas que investiga la Guardia Civil. El motorista y el turismo chocaron en la carretera MA-21.
Ambos vehículos circulaban por el kilómetro 1 en dirección Algeciras o Torremolinos, ya que la vía une la ciudad con estos dos destinos de la costa. Por las heridas o lesiones que sufrió la víctima, fallecido in situ.
Ninguna otra persona requirió asistencia
Los sanitarios desplazados en ambulancias del 061 no pudieron hacer nada por salvar la vida del chico, solo certificar su pérdida. No tuvieron que atender a ninguna otra persona afectada en el suceso.
La carretera MA-21 cuenta con tres carriles para el tránsito rodado en el mismo sentido en ese tramo, cerca del cruce con Churriana y que pasa junto al Campamento Benítez.