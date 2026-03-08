Iván Sevilla 08 MAR 2026 - 19:12h.

El accidente de tráfico se produjo alrededor del mediodía en la carretera MA-21 en Málaga capital

Por causas que investigan, el motorista y el turismo chocaron en el kilómetro 1 de la vía que conecta con Torremolinos

Compartir







MálagaUn accidente de tráfico ha causado la muerte a un joven de 24 años después de que colisionaran una moto y un coche en Málaga capital, según ha confirmado el 112 de Andalucía.

El siniestro vial se ha producido este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al mediodía, por causas que investiga la Guardia Civil. El motorista y el turismo chocaron en la carretera MA-21.

PUEDE INTERESARTE Muere un motorista de 35 años tras caerse y ser arrollado por varios vehículos en Alicante

Ambos vehículos circulaban por el kilómetro 1 en dirección Algeciras o Torremolinos, ya que la vía une la ciudad con estos dos destinos de la costa. Por las heridas o lesiones que sufrió la víctima, fallecido in situ.

Ninguna otra persona requirió asistencia

Los sanitarios desplazados en ambulancias del 061 no pudieron hacer nada por salvar la vida del chico, solo certificar su pérdida. No tuvieron que atender a ninguna otra persona afectada en el suceso.

PUEDE INTERESARTE Cinco heridos en varias colisiones de vehículos en la carretera A-601 por una granizada en Segovia

La carretera MA-21 cuenta con tres carriles para el tránsito rodado en el mismo sentido en ese tramo, cerca del cruce con Churriana y que pasa junto al Campamento Benítez.