08 MAR 2026 - 12:53h.

El enfrentamiento previo a la muerte comenzó a las 23:30 horas en la calle Carmen de la Virgen de Chauchina

Los agentes de Guardia Civil investigan si la víctima mortal fue arrollada por el conductor de un autobús de 55 años

GranadaUn joven de 28 años murió este 7 de marzo tras sufrir un posible atropello por parte de un vehículo tras un incidente con un hacha en la localidad de Chauchina (Granada).

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, varios testigos alertaron a las 23:30 horas de que se había producido un enfrentamiento con el conductor de un autobús.

Además, habían visto a un individuo armado en el mismo suceso relacionado con el chófer, en la calle Carmen de la Virgen del pueblo. Hasta el lugar se movilizaron agentes de Policía Local y Guardia Civil.

La víctima mortal habría atacado al conductor

Los sanitarios igualmente desplazados hasta allí confirmaron el fallecimiento de la única víctima mortal e investigan si pudo ser arrollada por el autobús, que conducía un hombre de 55 años, que sufrió heridas por contusiones.

Tal y como publica el periódico 'Ideal', con el testimonio de una persona que viajaba en el autocar, en la entrada al municipio granadino apareció de forma repentina un vecino que se puso en mitad de la calzada.

Sostenía un hacha y empezó a golpear la luna delantera del vehículo, antes de aproximarse hacia el chófer por un lateral. Éste piso el acelerador entonces, escuchándose un grito después con el que finalizó el altercado.