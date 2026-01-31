Redacción Andalucía 31 ENE 2026 - 11:32h.

La Guardia Civil ha detenido al autor de los hechos por robo con violencia e intimidación en grado de tentativa

AlmeríaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre por robo con violencia e intimidación en grado de tentativa en un comercio de Tíjola, Almería. La dependienta del establecimiento ha resultado herida.

Con el rostro cubierto y armado con un hacha, según ha informado la Guardia Civil, el detenido accedió al establecimiento con la intención de sustraer la recaudación. Una vez dentro, amenazó y golpeó a la trabajadora quien, a pesar de intentar defenderse, resultó herida.

Huye del establecimiento

En su denuncia ante la Guardia Civil, la dependienta del comercio aseguró que se encontraba trabajando en horario de mañana cuando un hombre accedió al local con un hacha.

Una vez en su interior, comenzó a golpearle cuando se negó a entregar la recaudación. Finalmente, el detenido decidió huir del establecimiento ante la resistencia de la dependienta.

Localizado en las proximidades

El autor del robo en grado de tentativa fue localizado por los agentes de la Guardia Civil de Albox en una zona cercana al establecimiento.

En el momento de la detención portaba objetos relacionados con el ataque, entre los que se encontraban un hacha, un cuchillo de cocina y prendas de vestir coincidentes con las utilizadas por el autor del robo.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena, Almería.