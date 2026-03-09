Patricia Martínez 09 MAR 2026 - 13:56h.

Los bomberos recibieron el aviso a última hora de este pasado domingo

Tras comprobar que había altos niveles de monóxido de carbono, se retiraron las bombonas y se ventiló la vivienda

Foz, LugoUna menor, de 11 años, tuvo que ser evacuada al Hospital Público de A Mariña, situado en Burela, este domingo, tras un escape de gas ocurrido en su casa de Foz, en Lugo.

Desde el 112 Galicia han confirmado que el aviso se recibió a las 21.15 horas de este domingo, cuando los servicios de emergencia fueron alertados de posibles problemas de combustión en un calentador, en una vivienda de Foz, situada en la Estrada de Vilaronte.

Hasta la casa se desplazaron efectivos de los bomberos de Barreiros, de la Guardia civil y de Protección Civil de la localidad. Ya en el lugar, los bomberos constataron que el escape de gas podía deberse a una mala combustión de un calentador, localizado en el interior de la vivienda.

Los bomberos retiraron las bombonas y ventilaron la vivienda

Los efectivos comprobaron que había altos niveles de monóxido de carbono. Como consecuencia de la inhalación del gas, la menor, de 11 años, tuvo que ser trasladada en ambulancia al centro hospitalario de A Mariña, por el 061.

Tras realizar las mediciones oportunas a través de un explosímetro, los bomberos procedieron a la retirada de las bombonas de butano, y también procedieron a la ventilación de la vivienda. Posteriormente, las personas residentes en la misma pudieron retornar al interior, según ha confirmado el 112.

Recuerdan la importancia de las revisiones y la ventilación

Este tipo de accidentes relacionados con los calentadores o sistemas de calefacción suelen ser habituales en invierno, por lo que los bomberos recuerdan con cierta frecuencia la importancia de la revisión de estos equipamientos. Es fundamental que los aparatos se revisen con la frecuencia adecuada, tanto estufas o calentadores que funcionen con bombonas de butano, como calderas de gas o gasoil, porque una mala combustión puede llevar a complicaciones si se acumulan en espacios que no están correctamente ventilados altos niveles de monóxido de carbono.