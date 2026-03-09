Patricia Martínez 09 MAR 2026 - 12:28h.

Un particular avisó de que la mujer no volvió a su casa tras salir a mediodía

En el amplio dispositivo de búsqueda también participaron drones de la Axega

LalínUna anciana que había desaparecido este domingo en el municipio pontevedrés de Lalín fue localizada sobre las 21.30 horas del domingo en una vivienda próxima a la suya, y en perfecto estado de salud.

Así lo han confirmado desde Emergencias del 112, después de que, desde primera de la tarde del domingo y, tras dar la voz de alarma sobre su desaparición, se activara un amplio dispositivo de búsqueda para localizarla.

Un vecino fue quien alertó poco antes de las 16,00 horas de que la mujer faltaba de su domicilio desde aproximadamente las 13,00 horas, momento en el que salió de su casa, ubicada en el lugar de Ludeiro, en la parroquia de Soutolongo.

Amplio operativo de búsqueda con drones y perros

Fue entonces cuando se puso en marcha el operativo, coordinado por la Guardia Civil, y en el que también participaron durante toda la tarde efectivos del GES de Lalín, miembros de Protección Civil de la localidad y agentes de la Policía Local de Lalín.

Además, al despliegue se incorporaron el Grupo Especial de Localización y Rescate, con perros especializados, y la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de la Axega, para intentar dar con el paradero de la anciana.

El final feliz del amplio operativo de búsqueda desplegado por diferentes parroquias del municipio no llegó hasta última hora de la tarde, tras más de ocho horas intentando dar con el paradero de la anciana. A las 21.30 horas de este domingo, los efectivos desplegados finalmente efectivos dieron con la anciana. La octogenaria se había confundido y se había metido por error en la casa de un vecino, en lugar de entrar en la suya. Los equipos de emergencia comprobaron además, que más allá del despiste a la hora de volver a casa, la octogenaria se encontraba en buen estado físico.