MadridUna mujer ha sido detenida en el distrito madrileño de Carabanchel después de ser sorprendida consumiendo droga en presencia de su bebé de seis meses, según ha informado la Policía Municipal de Madrid.

Los hechos fueron comunicados por los agentes a través de su perfil oficial en la red social X, donde detallaron que la intervención tuvo lugar en el citado distrito de la capital.

Durante la actuación policial, los agentes comprobaron además que la mujer tenía en vigor una orden de detención por su presunta pertenencia a un grupo criminal, por lo que fue arrestada.

En el momento de la intervención también se encontraba en el lugar el padre del menor, que igualmente estaba consumiendo droga, según la información difundida por la Policía Municipal.

Las autoridades no han ofrecido por el momento más detalles sobre el estado del bebé ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la intervención policial.