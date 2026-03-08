Iván Sevilla 08 MAR 2026 - 16:55h.

En el asalto a la casa de la víctima en Cantabria, los autores sustrajeron joyas, prendas de alto valor y un vehículo

Tras los arrestos, se registraron domicilios en Parla, Getafe y la capital española, descubriéndose un salón de juegos clandestino

Compartir







MadridUn total de ocho detenidos en Madrid es el balance que ha dejado la llamada 'Operación Falan' para resolver un robo con gran violencia a un empresario en Cantabria.

El grupo desarticulado, presuntamente vinculado a estructuras criminales originarias del este de Asia, tenían planeado ya el secuestro de otro hombre de negocios en Valencia.

PUEDE INTERESARTE Detienen ocho veces en un mes a un ladrón de coches que finge ser trabajador de empresas de alquiler en el aeropuerto de Barcelona

Así lo ha detallado al Guardia Civil en un comunicado este 8 de marzo. Los arrestados, seis varones y dos mujeres, se dedicaban a extorsionar a sus víctimas para obtener de ellas lo que querían.

Con esa intención, en 2025 asaltaron el domicilio del propietario de un establecimiento comercial del norte del país. Tras acceder a su vivienda, amordazaron y maniataron a cuatro moradores.

PUEDE INTERESARTE Atraca un banco en Mondariz enmascarado y con un arma, maniata con bridas a los empleados y se fuga

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A uno de ellos le golpearon para que les diese sus efectos de valor. Se llevaron finalmente joyas, prendas de alto coste y un vehículo. Todo ello supuso un perjuicio económico superior a los 150.000 euros.

Después de ese suceso, los agentes del instituto armado iniciaron la investigación para dar con los responsables. Lograron detener a finales de año a cinco de los presuntos autores materiales del robo, junto a dos colaboradores necesarios.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sala de juegos clandestinos con práctica de prostitución y consumo de drogas

A raíz de esos arrestos, los investigadores registraron cinco inmuebles en las localidades de Parla y Getafe, así como en los distritos madrileños de Salamanca, Usera y Puente de Vallecas en la capital española.

Recuperaron las pertenencias sustraídas al empresario y descubrieron que la organización criminal estaba llevando a cabo otras actividades delictivas. Entre ellas, la práctica de la prostitución y el consumo de drogas.

Ambas se realizaban en una sala de juegos clandestinos y un karaoke, donde intervinieron importantes cantidades de dinero en efectivo, resultado de las apuestas de quienes participaban en ellos.

En una de las mesas había casi 9.000 euros en billetes. Otras dos inspecciones permitieron desmantelar una vivienda utilizada como piso "patera" (que alquilaban a personas itinerantes) y un almacén para cajetillas de tabaco falsificadas.

También tenían guardadas unas 9.000 que imitaban a una conocida marca. Habían sido fabricadas presuntamente en el sudeste asiático y ya estaban preparadas para ser distribuidas.

Seguimientos para un secuestro en Valencia

Además de todo lo anterior, la Guardia Civil ha explicado que al localizar al sexto autor material del robo en Cantabria destaparon unos preparativos de esta persona para secuestrar a otro empresario en Valencia.

Estaba realizando labores de seguimiento a su víctima allí, cuando fue arrestado este 2026. Ahora, los agentes están analizando 130 elementos intervenidos durante todos los registros y no descartan que se resuelvan otros delitos cometidos en España por el mismo grupo.