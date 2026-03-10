El suceso ha tenido lugar durante la madrugada en el municipio barcelonés: el padre intentó defender a su hija de su expareja

El presunto autor de la agresión ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra

BarcelonaUn hombre ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra en Terrassa, Barcelona, después de, presuntamente, agredir a su expareja y al padre de ésta en una vivienda del municipio catalán.

Los hechos habrían ocurrido en un domicilio durante la noche de ayer, lunes 9 de marzo, siendo a alrededor de las 22:00 horas cuando las autoridades recibían un aviso por parte de un vecino por una discusión en un piso.

La vida de las víctimas de la agresión en Terrasa no corre peligro

Tras desplazarse hasta el lugar de los hechos, los agentes encontraron a dos personas heridas: una mujer y su padre, que tenían heridas leves en abdomen y brazos. El progenitor, al parecer, trató de defender a su hija de su expareja, un joven de 22 años con antecedentes policiales, el cual fue detenido posteriormente en la vía pública por los Mossos d'Esquadra.

Tras los hechos, las dos víctimas fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención, si bien sus vidas no correrían peligro.