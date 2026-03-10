Detenido en Málaga un ladrón que dejó en coma a un hombre al sorprenderle robando su coche

Alberto Rosa 10 MAR 2026 - 15:00h.

El ladrón ha sido detenido cuando, precisamente, trataba de robar a otra persona el móvil en un autobús

La Policía Nacional ha detenido al presunto ladrón que dio una paliza al dueño de un vehículo cuando lo sorprendió desvalijando su coche en Málaga, en la zona de Guadalmar.

La víctima, de 36 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al traumatismo craneoencefálico severo que sufrió durante la agresión en la que el autor de los hechos usó un arma blanca y un puño americano.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 15.45 horas en la zona de Guadalmar y aunque ya se ha producido un arresto, la investigación continúa abierta por parte del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

La víctima aún no ha podido prestar declaración por la gravedad de su estado

Según informa ‘Diario SUR’, el ladrón ha sido detenido cuando, precisamente, trataba de robar a otra persona. El hombre, que se encuentra ya en dependencias policiales, habría intentado sustraer un teléfono móvil a un hombre en un autobús en Málaga. Un policía nacional que se hallaba en el lugar intervino y lo detuvo, inicialmente como sospechoso del hurto.

El hombre herido que permanece ingresado en el Hospital Regional de Málaga se disponía a recoger su coche junto a un compañero de trabajo cuando sorprendió al ladrón dentro del coche. Había roto una ventanilla para acceder al coche y lo estaba registrando, tal y como señala el citado medio.

Al parecer, el dueño del turismo le llamó la atención y le cogió del brazo para sacarlo. En ese momento, el delincuente reaccionó propinándole una brutal paliza con un puño americano que portaba, con el que también golpeó al compañero de trabajo, aunque en su caso las lesiones fueron leves.

Después del ataque, el ladrón se dio a la fuga a pie. La víctima aún no ha podido prestar declaración por la gravedad de su estado, pero un testigo identificó al delincuente como un hombre de raza negra, de unos dos metros de altura y corpulento. El detenido es de origen nigeriano, según las fuentes.