Un detenido por 16 robos de cable de cobre en Zaragoza que provocó retrasos en 76 trenes

Los robos ocurrieron en tramos de cableado de cobre del sistema de señalización ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona

Tres detenidos, entre ellos dos menores, por robar ordenadores y material de un centro escolar en Bilbao

Compartir







ZaragozaLa Guardia Civil ha detenido al presunto autor de 16 robos de cableado de cobre en vías férreas en Zaragoza que provocaron retrasos en 76 trenes, 27 de la línea convencional y 49 de alta velocidad, que superaron en algunos casos las cuatro horas. Según ha informado este lunes el instituto armado, en los robos se sustrajeron más de 750 metros de cableado por un valor superior a 38.000 euros.

Las sustracciones ocurrieron en tramos de cableado de cobre del sistema de señalización ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, además de líneas convencionales Zaragoza-Bilbao, Madrid-Barcelona e intermodal de mercancías Zaragoza-La Cartuja, que causaron retrasos e incluso paradas de trenes.

PUEDE INTERESARTE Los cinco puntos en los que se produjo el robo de cobre que ha causado el caos en los trenes entre Madrid y Andalucía

Del análisis de los datos recabados se pudo determinar que todos ellos habrían sido cometidos por la misma persona, aumentando su actividad delictiva desde finales de diciembre del pasado año.

Se le imputan 16 delitos de robo con fuerza, daños y desórdenes públicos

Los robos fueron cometidos en zonas próximas a caminos de servicio paralelos a las vías férreas donde el sospechoso, tras romper la valla que protege el trazado, cortaba los cables de toma de tierra o de los lazos de circuito de la vía, con una herramienta tipo cizalla, causando además numerosos desperfectos en las losetas de hormigón que cubre el cableado. Una vez cometido el robo, transportaba el material hasta su vehículo y abandonaba el lugar.

Tras la investigación llevada a cabo en los últimos tres meses, en la que ha colaborado personal del Adif, la Guardia Civil logró determinar la identidad del presunto autor de los hechos, un hombre de 44 años que ha sido localizado y detenido a mediados de este mes. Se le imputan 16 delitos de robo con fuerza, daños y desórdenes públicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil ha incidido en que además de las afecciones en la circulación de los trenes, estos hechos conllevaron un grave riesgo para los usuarios ya que, a consecuencia de la rotura de las vallas, podrían haber accedido animales a la vía férrea y provocar arrollamientos y graves daños.