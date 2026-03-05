Asun Chamoso 05 MAR 2026 - 12:18h.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un falso aparcacoches que robaba vehículos de alquiler

El detenido, de 44 años, es uno de los ladrones más activos en el aeropuerto de Barcelona

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han vuelto a detener a uno de los ladrones más activos del aeropuerto de Barcelona. Acumula hasta 8 detenciones en el mes de febrero.

El hombre actúa en la zona de las empresas de vehículos de alquiler del aparcamiento subterráneo del aeropuerto del Prat. Es ahí donde se hace pasar por un trabajador de una de las compañías de alquiler para engañar a los clientes y robar los coches.

Las cámaras de seguridad del parking del aeropuerto han sido claves para identificar a este multirreincidente. Tal como se ve en las imágenes de los Mossos d'Esquadra, el hombre, con toda tranquilidad, da indicaciones de como tiene que aparcar un turista que acaba de llegar para dejar el vehículo. Se hace pasar un trabajador de la empresa de alquiler y el cliente confía en él.

Luego, el falso aparcacoches, que va vestido de negro, pide las llaves a los conductores que llegan para devolver el coche y les dirige a la oficina para acabar de hacer los trámites. Y es entonces cuando aprovecha para llevarse el vehículo con todo lo que haya en el interior.

Es la forma de actuar que ha repetido ocho veces este ladrón multirreincidente desde el mes de febrero. Su última detención fue el 25 de febrero. Los coches que ha robado en la zona de devolución de coches de alquiler del aeropuerto de Barcelona son para luego venderlos en el mercado negro.

El detenido, de 44 años, es una cara conocida de la policía catalana. Acumula 55 antecedentes policiales.