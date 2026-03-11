Alta médica para dos de los tres menores heridos en un experimento de ciencias en Girona

El menor más grave, al que se ha desplazado en helicóptero hasta la capital catalana, permanece ingresado en la unidad de quemados.

Tres niños de 9 años, heridos con quemaduras graves durante un experimento escolar en Porqueres, Girona

Dos de los tres menores de cuarto de primaria que este miércoles han resultado heridos mientras participaban en un experimento de ciencias en la escuela L'Entorn de Porqueres (Girona) ya han sido dados de alta, según ha confirmado el Departamento de Salud.

Los tres menores habían sido trasladados a diversos centros sanitarios después de la explosión de una botella con la que llevaban a cabo la práctica de química.

El niño atendido en el Hospital Trueta de Girona ya ha sido dado de alta, igual que la niña a la que se había trasladado en ambulancia al Vall d’Hebron de Barcelona con afectaciones de cierta gravedad.

El menor más grave, al que se ha desplazado en helicóptero hasta la capital catalana, permanece ingresado en la unidad de quemados, aunque su estado es leve.

Las tres víctimas, de nueve años, han sufrido el accidente durante la jornada escolar matinal y el aviso a Bomberos de la Generalitat se ha producido a las 10:47 horas.

El incidente ha conllevado la activación de tres dotaciones de bomberos, así como de dos helicópteros, cinco ambulancias y un equipo de psicólogos del Servicio de Emergencias Médicas.