La Guardia Civil ha rescatado a cuatro senderistas con signos de hipotermia que se habían perdido en una zona de alta montaña del Parque Natural de Sierra Nevada, en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería), tras quedar desorientados mientras realizaban una ruta y verse sorprendidos por las duras condiciones meteorológicas de nieve.

Los propios afectados efectuaron un aviso al servicio de emergencias 112 en el que alertaban de que se habían perdido y no llevaban ropa adecuada para soportar las bajas temperaturas, con mucho frío, según ha explicado la Comandancia en una nota.

Tras recibir las coordenadas aproximadas de su ubicación, la Guardia Civil activó un operativo de búsqueda y rescate. Los afectados se situaban en un cortafuego a unos 2.000 metros de altitud, en una zona de difícil acceso y con temperaturas cercanas a los cuatro grados bajo cero.

Los senderistas no precisaron asistencia médica

Debido a las condiciones del terreno, cubierto de nieve y barro, los vehículos oficiales no pudieron continuar el avance, por lo que los agentes tuvieron que continuar a pie durante aproximadamente dos kilómetros, atravesando nieve y hielo hasta alcanzar el lugar donde se encontraban las personas desaparecidas.

Los agentes lograron localizar a los senderistas sobre las 22,30 horas, tras varias horas expuestos al frío. Así, les facilitaron ropa de abrigo y les prestaron asistencia hasta que pudieron recuperar temperatura corporal, iniciando posteriormente el descenso a pie hasta el lugar donde se encontraban los vehículos oficiales.

Una vez finalizado el descenso, los cuatro senderistas fueron trasladados hasta Laujar de Andarax, donde manifestaron encontrarse en buen estado y no precisar asistencia médica, sobre las 0,30 horas.

La importancia de planificar las rutas

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar rutas de senderismo o actividades en zonas de montaña, planifiquen adecuadamente el recorrido y consulten siempre la previsión meteorológica, ya que en zonas de alta montaña las condiciones pueden cambiar de forma repentina.

Asimismo, se recomienda informar previamente a familiares o conocidos del itinerario previsto y del horario aproximado de regreso, así como llevar siempre dispositivos de comunicación con batería suficiente y medios de orientación como mapas o GPS.

Los agentes también recuerdan la importancia de portar equipamiento adecuado para la actividad, especialmente ropa de abrigo, calzado apropiado, agua y alimentos suficientes, evitando adentrarse en zonas de difícil acceso sin la preparación física o experiencia necesaria.