Un aviso de bomba obliga a desalojar varios edificios en La Almunia de Doña Godina, en Zaragoza

La Guardia Civil está verificando y asegurando el entorno del edificio que alberga el Registro de la Propiedad de La Almunia de Doña Godina, que ha sido desalojado y la zona acordonada después de que el 112 Aragón haya recibido una amenaza de bomba.

El inmueble afectado está ubicado en la avenida Madrid de esta localidad zaragozana, según ha informado el Instituto Armado. Por el momento, la Guardia Civil ha recalcado que no se trata de ninguna persona atrincherada en el edificio, sino de un aviso de bomba que ha llegado a través de una llamada telefónica.

En la llamada se ha avisado a los agentes de que se podría producir una posible explosión de un artefacto que se encontraba en el interior del edificio. En ese justo momento, y tras comunicar el aviso al 112, la Guardia Civil ha activado un protocolo de seguridad, acordonando toda la zona y desalojando a todos los vecinos que estaban en el interior para evitar cualquier tipo de desgracia.

Una situación de tensión que está siendo controlada y que ha provocado el inmediato desalojo de varios edificios, cortando el tráfico y el tránsito en las principales vías de la localidad y mostrando un dispositivo de seguridad que tranquilice a los ciudadanos del pueblo.